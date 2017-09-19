СМИ выяснили имя фигуранта "дела 2 мая", которому пробили голову

КИЕВ, 19 сен — РАИ Новости Украина. Фигурантом "дела 2 мая" в Одессе, на которого напали после освобождения, оказался Евгений Грищук, сообщает "Думская".

В ночь на вторник стало известно, что один из фигурантов "дела 2 мая в Одессе", оправданных и освобожденных в понедельник, 18 сентября, городским судом Черноморска (Одесская область), подвергся жестокому нападению неизвестных.

Местные СМИ не уточнили имя потерпевшего, однако сообщили, что нападение произошло в Овидиополе.

Накануне суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, однако двух из них задержали по новому обвинению. По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам.

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Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.