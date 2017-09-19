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    Одному из освобожденных фигурантов "дела 2 мая" проломили череп - СМИ

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (57)

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    По данным СМИ, жестокое нападение на одного из освобожденных накануне в Черноморске фигуранта "дела 2 мая" произошло в Овидиополе. Мужчина госпитализирован.
    Дело 2 мая. Штурм суда в Черноморске
    Думская.net

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Один из фигурантов "дела 2 мая в Одессе", оправданных и освобожденных в понедельник, 18 сентября, городским судом Черноморска (Одесская область), подвергся жестокому нападению неизвестных.

    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Думская.net
    Столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по делу "2 мая" в Одессе

    Нападение произошло в Овидиополе, сообщает "Думская" со ссылкой на источник в полиции.

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    Издание отмечает, что мужчине пробили голову, он госпитализирован. Подробности происшествия выясняются.

    Накануне суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, однако двух из них задержали по новому обвинению. По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана, что привело к массовым беспорядкам. 

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    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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