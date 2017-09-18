Столкновения у суда по делу "2 мая": более 20 силовиков пострадали

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Как минимум два десятка полицейских и бойцов Национальной гвардии получили телесные повреждения разной степени тяжести в ходе столкновений у городского суда Черноморска в Одесской области, который в понедельник оправдал проходивших по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе сторонников Антимайдана, сообщает "Думская" со ссылкой на советника главы областной полиции Руслана Форостяка.

Также полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство" после столкновений возле суда

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана. При этом двое из погибших считаются активистами Евромайдана, а четверо — сторонниками Куликова поля. Ильичевский суд Одесской области в понедельник признал сторонников Антимайдана невиновными, однако двух из них задержали по новому обвинению. Возле здания суда между неизвестными и правоохранителями возникла потасовка, в ходе которой против бойцов Нацгвардии Украины был применен огнетушитель.

"Ситуация успокоилась, по фактам этих столкновений открыто уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство с применением оружия или другого предмета, заранее подготовленного для нанесения телесных повреждений", — сказал Форостяк в эфире телеканалов.

По его словам, у полиции на данный момент нет информации о пострадавших во время столкновений гражданских лицах.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.