Трагедия в детском лагере. Мэр Одессы не исключил поджог

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что причиной пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли три человека, мог стать поджог, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

"Я не хочу переводить это в политическую плоскость. Но очень интересно и важно разобраться в причинах. Как могло такое произойти, чтобы одновременно все сгорело. Я прошу объективного расследования, в том числе не исключая версию поджога", — цитирует Труханова издание.

По его мнению, такую версию "нужно хорошо изучить правоохранителям".

Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что власти Украины проведут проверки во всех детских учреждениях после пожара в лагере "Виктория" в Одессе.