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    Происшествия

    На Закарпатье сгорела база отдыха

    (обновлено: )78
    На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составляла 130 квадратных метров, огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию базы отдыха.
    На Закарпатье сгорела база отдыха
    ГСЧС

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Закарпатской области горела база отдыха, огонь уничтожил 130 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Роман Ткачук
    golos.ua
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    Пожар вспыхнул ночью в понедельник в поселке Солотвино, отметили в ведомстве.

    На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составляла 130 квадратных метров, огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию базы отдыха. Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную соседнюю базу отдыха, сообщили в ведомстве.

    "В 03.30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 04.54. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается. Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 квадратных метров и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, от огня удалось спасти соседнюю базу, погибших и травмированных при пожаре нет.

    ГСЧС
    На Закарпатье сгорела база отдыха

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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