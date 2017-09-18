ГСЧС

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Закарпатской области горела база отдыха, огонь уничтожил 130 квадратных метров, никто не пострадал, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар вспыхнул ночью в понедельник в поселке Солотвино, отметили в ведомстве.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составляла 130 квадратных метров, огонь быстро распространялся по всему двухэтажному зданию базы отдыха. Также существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную соседнюю базу отдыха, сообщили в ведомстве.

"В 03.30 пожар удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 04.54. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается. Огнем уничтожена кровля здания площадью 130 квадратных метров и деревянные конструкции стен, а также имущество, находившееся внутри", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, от огня удалось спасти соседнюю базу, погибших и травмированных при пожаре нет.

ГСЧС На Закарпатье сгорела база отдыха

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.