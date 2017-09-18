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    В Харькове избили уже второго антикоррупционера

    (обновлено: )12
    По словам самого пострадавшего, один из злоумышленников дожидался его во дворе и отвлек внимание, а второй набросился сзади. Он считает, что нападение может быть связано с ближайшей сессией городского совета и акцией, которую активисты планируют устроить перед входом в мэрию.
    Активист Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин
    nakipelo.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Харькове утром в понедельник, 18 сентября, на улице Коцарской двое неизвестных напали на активиста Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина, сообщил на своей странице депутат облсовета Дмитрий Булах.

    Сам ранее побывавший в такой ситуации Булах сообщил, что сейчас они находятся в больнице скорой и неотложной помощи, врачи оценивают состояние Лисичкина как удовлетворительное.

    Антикоррупционный митинг под Кабмином. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам самого пострадавшего, один из злоумышленников дожидался его во дворе и отвлек внимание, а второй набросился сзади.

    "Увидел мужчину в очках и с цветами в руках, который явно кого-то дожидался, почувствовал, что что-то не так. Поэтому когда он наносил первый удар я успел подставить руку. Но в этот момент сзади подбежал второй и они успели ударить меня шесть или семь раз, потом убежали. От серьезных повреждений спасло только то, что я быстро сумел встать и били меня только руками", — рассказал Лисичкин, передает NewsRoom.

    По его словам, нападение может быть связано с ближайшей сессией городского совета и акцией, которую активисты планируют устроить перед входом в мэрию.

    "Нападавшие говорили, что если я еще куда-нибудь полезу, то мне мало не покажется или меня убьют", — сообщил активист.

    Между тем, правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на активиста, информирует пресс-служба полиции Харькова.

    По данным полиции, сообщение о том, что двое неизвестных избили 26-летнего парня поступило в 09:50, после чего на место событий выехала следственно-оперативная группа. Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета правонарушений, сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и решают вопрос его дальнейшей квалификации.

    Как сообщалось ранее, в Харькове под подъездом своего дома был сильно избит депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

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