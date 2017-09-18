В Кривом Роге годовалый малыш выпал из окна многоэтажки (18+)

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. В Кривом Роге годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа. Ребенок скончался на месте.

По предварительной информации, 26-летняя мать оставила годовалого сына одного в комнате, а сама готовила на кухне ужин. Мужа в это время не было дома. Оставшись без присмотра, ребёнок слез с дивана, взобрался на батарею, а затем на подоконник. Москитная сетка, установленная на окне, не выдержала и открылась наружу, сообщает подробности трагедии Первый городской.

1tv.kr.ua На месте трагедии в Кривом Роге

Подоспевшая скорая помощь констатировала смерть ребенка.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном доме Киева по улице Семеренко, 24 в результате пожара погиб пятилетний мальчик, мужчина и женщина были доставлены в больницу с сильными ожогами.