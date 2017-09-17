В Харьковской области поезд сбил парня

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области на железнодорожной станции Артемовка пассажирский поезд сообщением "Харьков-Лозовая" травмировал 21-летнего харьковчанина, который перебегал железнодорожные пути перед составом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

"Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Движение поездов не прекращалось. Проводится проверка", — сообщает полиция.

Напомним в России десять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с "КамАЗом" в Ханты-Мансийском автономном округе.