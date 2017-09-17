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    В Харьковской области поезд сбил парня

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    В полиции сообщили, что 21-летний парень перебегал железнодорожные пути перед составом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Харьковской области на железнодорожной станции Артемовка пассажирский поезд сообщением "Харьков-Лозовая" травмировал 21-летнего харьковчанина, который перебегал железнодорожные пути перед составом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

    "Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Движение поездов не прекращалось. Проводится проверка", — сообщает полиция.

    Напомним в России десять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с "КамАЗом" в Ханты-Мансийском автономном округе.

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