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    В ДНР сообщили о минометном обстреле Донецка

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (141)

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    По словам представителя оперативного командования ДНР, в 22.20 с позиций 34 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, было выпущено десять мин калибром 120-мм по Кировскому району Донецк.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 17 сен — РИА Новости Украина. ВСУ выпустили десять мин по Кировскому району Донецка, поврежден дом, жертв нет, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

    Военный в Донбассе
    УНИАН
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    "В 22.20 с позиций 34 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, было выпущено десять мин калибром 120-мм по Кировскому району Донецк. В результате обстрела один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом по адресу: населенный пункт Абакумова улица Прудовая д.10. По счастливой случайности жертв удалось избежать", — сказал представитель ведомства.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженным силам в Донбассе не запрещено открывать огонь в случае угрозы жизни военным.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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