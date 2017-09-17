В ДНР сообщили о минометном обстреле Донецка

КИЕВ 17 сен — РИА Новости Украина. ВСУ выпустили десять мин по Кировскому району Донецка, поврежден дом, жертв нет, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В 22.20 с позиций 34 отдельного мотопехотного батальона 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, было выпущено десять мин калибром 120-мм по Кировскому району Донецк. В результате обстрела один из снарядов попал в жилой многоэтажный дом по адресу: населенный пункт Абакумова улица Прудовая д.10. По счастливой случайности жертв удалось избежать", — сказал представитель ведомства.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Вооруженным силам в Донбассе не запрещено открывать огонь в случае угрозы жизни военным.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.