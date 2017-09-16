наверх
16.09.201708:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Стали известны детали о сгоревшем корпусе детского лагеря в Одессе

    (обновлено: )39603
    Сгоревший корпус был построен в рамках реконструкции лагеря год назад. По данным СМИ, в здании были проблемы с проводкой, несколько детей рассказывали, что она искрила.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1 тысячу квадратных метров, сообщает местное издание "Думская".

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    "Старший помощник начальника дежурной смены майор гражданкой защиты Евгений Кавун сообщил, что… огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

    Также издание сообщает, что сгоревший корпус был построен в рамках реконструкции лагеря год назад.

    "В 2014-2016 годах "Виктория" подверглась кардинальной реконструкции. Были отреставрированы пищеблок, столовая и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере. Один из них сгорел сегодня", — говорится в сообщении.

    По данным СМИ, в здании были проблемы с проводкой, несколько детей рассказывали, что она искрила.

    Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей, в горящем корпусе были 42 ребенка. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Трое детей погибли.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне