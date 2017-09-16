Стали известны детали о сгоревшем корпусе детского лагеря в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1 тысячу квадратных метров, сообщает местное издание "Думская".

"Старший помощник начальника дежурной смены майор гражданкой защиты Евгений Кавун сообщил, что… огонь охватил сначала 500 квадратных метров, а затем распространился на 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что сгоревший корпус был построен в рамках реконструкции лагеря год назад.

"В 2014-2016 годах "Виктория" подверглась кардинальной реконструкции. Были отреставрированы пищеблок, столовая и трехэтажный спальный корпус. Вместо шести старых деревянных домиков 1950-х годов были построены четыре деревянных сруба с удобствами в номере. Один из них сгорел сегодня", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в здании были проблемы с проводкой, несколько детей рассказывали, что она искрила.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей, в горящем корпусе были 42 ребенка. Несколько человек пострадали и были госпитализированы. Трое детей погибли.