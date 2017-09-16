Силовики назвали число нарушений перемирия со стороны ополченцев

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по позициям военных, один военнослужащий ранен, сообщает утром в субботу пресс-центр Штаба антитеррористической операции (АТО).

Согласно заявлению пресс-центра в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "30 раз нарушили перемирие", "один украинский военный получил ранения".

По данным военных, на донецком направлении огонь из минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, Песков и Светлодарска. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов и гранатометов по позициям в районе Водяного. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов ополченцы обстреляли Крымское и Новотошковское.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.