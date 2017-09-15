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    В Харькове на ж/д вокзале неизвестный зарезал женщину и ранил мужчину

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    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (93)

    (обновлено: )251
    По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, потерпевших на жд вокзале доставили в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу, врачам не удалось спасти женщину.
    Автомобиль реанимации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Вечером в четверг, 14 сентября, возле Южного вокзала неизвестный мужчина ранил ножом в поясницу 33-летнего мужчину и 37-летнюю бездомную женщину, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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    Потерпевших доставили в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу. Врачам не удалось спасти женщину.

    В Национальной полиции уточнили, что следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), ст. 115 ч. 2 п. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и занимаются поиском преступника. 

    Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева утром, 12 сентября, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение одного из кредитных учреждений и забрал деньги и золотые украшения.

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