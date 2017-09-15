В Харькове на ж/д вокзале неизвестный зарезал женщину и ранил мужчину

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Вечером в четверг, 14 сентября, возле Южного вокзала неизвестный мужчина ранил ножом в поясницу 33-летнего мужчину и 37-летнюю бездомную женщину, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Потерпевших доставили в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу. Врачам не удалось спасти женщину.

В Национальной полиции уточнили, что следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство), ст. 115 ч. 2 п. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и занимаются поиском преступника.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева утром, 12 сентября, неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение одного из кредитных учреждений и забрал деньги и золотые украшения.