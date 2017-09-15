Под Харьковом пассажирский поезд протаранил "КамАЗ", есть пострадавшие

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате столкновения "КамАЗа" с пригородным пассажирским поездом в поселке Приколотное Великобурлукского района Харьковской области, сообщает в пятницу пресс-служба областной полиции на странице в Facebook.

ДТП произошло накануне в 14:30.

"В пгт Приколотное на железнодорожном переезде автомобиль "КамАЗ-5320" под управлением 25-летнего жителя поселка Федоровка Великобурлукского района столкнулся с пригородным скорым пассажирским поездом сообщением Купянск-узловой — Волчанск", — сказано в сообщении.

Травмы получили два пассажира поезда — 32 и 44-летние мужчины. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ГУ НП в Харьковской области/Facebook Поезд после столкновения с "КамАЗом" в Харьковской области, 14 сентября 2017

Вследствие ДТП повреждено железнодорожное полотно длиной 300 метров, в связи с чем было прекращено движение железнодорожного транспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.