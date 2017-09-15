В Харькове Mercedes влетел в электроопору, погибли три иностранца

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в ночь на пятницу на проспекте Гагарина в Харькове, погибли три студента из Иордании, сообщает местное издание 057 со ссылкой на патрульную полицию города.

Согласно сообщению, автомобиль Mercedes Benz в четверг в 23:40 на большой скорости врезался в электроопору.

"В машине было трое граждан Иордании. Один студент медицинского университета, учился на 4-м курсе на стоматолога, двое других — студенты ХНУРЭ (Харьковский национальный университет радиоэлектроники — Ред.), 2 и 3 курс. Машина была настолько раскурочена, что не было видно номеров", — сообщил изданию источник в полиции.

057.ua ДТП в Харькове с участием Mercedes Benz, в котором погибли три иностранца

Все трое — водитель и два пассажира — погибли на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Ранее в Харькове столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito, пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes.