наверх
15.09.201710:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове Mercedes влетел в электроопору, погибли три иностранца

    (обновлено: )47112
    ДТП произошло около полуночи на проспекте Гагарина в Харькове. В результате аварии погибли три студента из Иордании. Они скончались на месте происшествия.
    ДТП в Харькове с участием Mercedes Benz, в котором погибли три иностранца
    057.ua

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В результате ДТП, произошедшего в ночь на пятницу на проспекте Гагарина в Харькове, погибли три студента из Иордании, сообщает местное издание 057 со ссылкой на патрульную полицию города.

    Согласно сообщению, автомобиль Mercedes Benz в четверг в 23:40 на большой скорости врезался в электроопору. 

    "В машине было трое граждан Иордании. Один студент медицинского университета, учился на 4-м курсе на стоматолога, двое других — студенты ХНУРЭ (Харьковский национальный университет радиоэлектроники — Ред.), 2 и 3 курс. Машина была настолько раскурочена, что не было видно номеров", — сообщил изданию источник в полиции.

    057.ua
    ДТП в Харькове с участием Mercedes Benz, в котором погибли три иностранца

    Все трое — водитель и два пассажира — погибли на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.

    Ранее в Харькове столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes Vito, пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Владимир Путин и Александр Лукашенко
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Александр Бригинец
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия