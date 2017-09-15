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    Происшествия

    Во Львовской области военный покончил с собой

    (обновлено: )5501
    По предварительной информации, инцидент произошел, когда военный находился на службе в карауле по охране складов горюче-смазочных материалов в Нежухове Львовской области.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Военнослужащий покончил с собой в Нежухове Львовской области, сообщил координатор общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич.

    Нашивка на форме украинского военнослужащего
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    "В помещении караула военнослужащий, по первым признакам следствия, совершил самоубийство путем выстрела из табельного огнестрельного оружия в область груди", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Сообщается, что военный находился в момент ЧП на службе в карауле по охране складов ГСМ (горюче-смазочные материалы).

    Обстоятельства уточняются.

    Ранее сообщалось, что бывший военный покончил с собой а территории Свято-Успенской лавры в Тернопольской области. Также сообщалось о самоубийстве военного в Донецкой области.

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