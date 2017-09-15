Возле Кременчуга нашли схрон с гранатометами

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с оружием и боеприпасами возле Кременчуга Полтавской области, сообщает пресс-служба горотдела областной полиции.

"Недалеко от реки Псел правоохранители с привлечением взрывотехников и служебной собаки обнаружили схрон с оружием, в котором находились два ручных противотанковых гранатомета (РГП-22), 4 гранаты РГД-5 и три запала к ним. Также в тайнике обнаружено 169 патронов калибром 7.62 мм и 139 патронов калибром 5.45 мм", — говорится в сообщении.

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Расследуется уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

ГУ НП в Полтавской области Работа взрывотехников после обнаружения схрона с оружием возле Кременчуга

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