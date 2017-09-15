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    В Киеве скончался мужчина, который чудом выбрался из горящего авто

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    По данным СМИ, молодой мужчина, которые выбрался из горящего и разбитого в результате ДТП автомобиля, скончался от внутреннего кровоизлияния.
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве
    Facebook Сергей Птицын

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Opel, который 4 сентября попал в аварию в Киеве на улице Саперно-Слободская и едва не сгорел заживо, выбравшись из горящего авто, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния. Об этом сообщил руководитель dtp.kiev.ua Влад Антонов. 

    Facebook Сергей Птицын
    Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве

    "Трагическая новость… Чуда не произошло. Парень Агамурад, 23 года, который нашел в себе силы выбраться из пекла 4 сентября на Саперно-Слободской, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния… Очень жаль… (учился на юриста в Шевченко). Соболезнования близким", — написал Антонов на своей странице в Facebook.

    Facebook Влада Антонова
    Комментарий Влада Антонова

    Напомним, в Киеве 4 сентября на Саперно-Слободской в результате столкновения с Toyota автомобиль Opel вылетел с дороги и врезался в столб. Машина взорвалась и загорелась. Водитель, получивший серьезные травмы в результате столкновения, чудом сумел выбраться из горящего авто. 

    Смотрите также: Голливудский экшн в Киеве. Мужчина чудом выбрался из горящего авто

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