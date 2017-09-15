В Киеве скончался мужчина, который чудом выбрался из горящего авто

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Opel, который 4 сентября попал в аварию в Киеве на улице Саперно-Слободская и едва не сгорел заживо, выбравшись из горящего авто, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния. Об этом сообщил руководитель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Facebook Сергей Птицын Мужчина выбрался из горящего автомобиля в Киеве

"Трагическая новость… Чуда не произошло. Парень Агамурад, 23 года, который нашел в себе силы выбраться из пекла 4 сентября на Саперно-Слободской, скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния… Очень жаль… (учился на юриста в Шевченко). Соболезнования близким", — написал Антонов на своей странице в Facebook.

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Напомним, в Киеве 4 сентября на Саперно-Слободской в результате столкновения с Toyota автомобиль Opel вылетел с дороги и врезался в столб. Машина взорвалась и загорелась. Водитель, получивший серьезные травмы в результате столкновения, чудом сумел выбраться из горящего авто.

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