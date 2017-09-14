В Закарпатской области мужчину затянуло под трактор

Трагедия случилась сегодня во время проведения дорожно-ремонтных работ. В селе Баранинцы, что в Ужгородском районе, проводились дорожно-ремонтные работы, в ходе которых погиб 41-летний житель соседнего села.Об этом стало известно из информации отдела коммуникации нацполиции области.

"Как выяснили правоохранители, смерть наступила в результате чрезвычайной ситуации, случившейся во время проведения дорожных работ на отрезке дороги, ведущей в село Баранинцы.Один из работников предприятия, которое выполняло работы, затянуло под трактор.Водитель спецтранспорта не успел отреагировать и наехал на своего коллегу, в результате чего последний скончался", — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить все обстоятельства дела.Предварительно начали говорить о нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия..