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14.09.201719:05
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    Происшествия

    В Закарпатской области мужчину затянуло под трактор

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    Трагедия случилась сегодня во время проведения дорожно-ремонтных работ. В селе Баранинцы, что в Ужгородском районе, проводились дорожно-ремонтные работы, в ходе которых погиб 41-летний житель соседнего села.Об этом стало известно из информации отдела коммуникации нацполиции области.

    "Как выяснили правоохранители, смерть наступила в результате чрезвычайной ситуации, случившейся во время проведения дорожных работ на отрезке дороги, ведущей в село Баранинцы.Один из работников предприятия, которое выполняло работы, затянуло под трактор.Водитель спецтранспорта не успел отреагировать и наехал на своего коллегу, в результате чего последний скончался", — рассказали в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пытаются выяснить все обстоятельства дела.Предварительно начали говорить о нарушении требований законодательства об охране труда, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия..

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