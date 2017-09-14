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    В Днепропетровской области парня насмерть засыпало зерном

    (обновлено: )5601
    Как отмечается, инцидент произошел 11 сентября. Во время зачистки металлического бункера пострадавшего затянуло под зерно. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.
    Пшеница
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области 23-летнего парня насмерть засыпало зерном на агропромышленном предприятии.

    Главным управлением Гоструда в Днепропетровской области создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая, сообщает пресс-служба ведомства.

    "По оперативной информации, 11 сентября 2017 года во время зачистки металлического бункера пострадавшего затянуло под зерно. В результате чего пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

    В августе в Черниговской области мужчину насмерть засыпало песком.

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