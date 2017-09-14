В Днепропетровской области парня насмерть засыпало зерном

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области 23-летнего парня насмерть засыпало зерном на агропромышленном предприятии.

Главным управлением Гоструда в Днепропетровской области создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая, сообщает пресс-служба ведомства.

"По оперативной информации, 11 сентября 2017 года во время зачистки металлического бункера пострадавшего затянуло под зерно. В результате чего пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В августе в Черниговской области мужчину насмерть засыпало песком.