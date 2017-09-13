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    В Ровенской области мужчина поджег себя во дворе собственного дома

    (обновлено: )2801
    По данным полиции, у мужчины диагностировали термические ожоги головы, шеи, грудной клетки, рук, живота первой-второй степени. Пострадавший находится в реанимации.
    В Ровенской области мужчина поджег себя во дворе собственного дома
    ГУ Нацполиции в Ровенской области

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Мужчина в Сарнах Ровенской области облился горюче-смазочными материалами и поджег себя во дворе своего дома, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Горящего мужчину увидела сестра жены и бросилась на помощь. Медики скорой доставили пострадавшего в больницу. У него диагностировали термические ожоги головы, шеи, грудной клетки, рук, живота первой-второй степени. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации", — говорится в сообщении.

    ГУ Нацполиции в Ровенской области
    В Ровенской области мужчина поджег себя во дворе собственного дома

    Полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. С места происшествия изъяты емкость, в которой, по словам родственников, был бензин.

    Известно, что 46-летний мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Вместе с женой воспитывают несовершеннолетнюю дочь.

    Ранее сообщалось, что одиннадцатилетний ребенок, который поджег себя ради видео, умер в Днепропетровской областной детской больнице.

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