ГУ Нацполиции в Ровенской области

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Мужчина в Сарнах Ровенской области облился горюче-смазочными материалами и поджег себя во дворе своего дома, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Горящего мужчину увидела сестра жены и бросилась на помощь. Медики скорой доставили пострадавшего в больницу. У него диагностировали термические ожоги головы, шеи, грудной клетки, рук, живота первой-второй степени. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Ровенской области В Ровенской области мужчина поджег себя во дворе собственного дома

Полицейские по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. С места происшествия изъяты емкость, в которой, по словам родственников, был бензин.

Известно, что 46-летний мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Вместе с женой воспитывают несовершеннолетнюю дочь.

Ранее сообщалось, что одиннадцатилетний ребенок, который поджег себя ради видео, умер в Днепропетровской областной детской больнице.