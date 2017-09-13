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    ВСУ отреагировали на информацию о пролете российского Ка-52 в Херсонской области

    (обновлено: )37301
    Начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило не подтвердил информацию о пролете российского боевого вертолета Ка-52 в Херсонской области.
    Вертолет Ка-52 Аллигатор
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. ВСУ прокомментировали сообщения о пролете российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 над поселком в Херсонской области.

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    Начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило не подтвердил информацию о пролете российского боевого вертолета Ка-52 в Херсонской области. 

    "По данным оперативно-дежурной группы Воздушных сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", — сказал Юрчило.

    Видео пролета боевого вертолета Ка-52 в Херсонской области, размещенное в сети, можно посмотреть здесь.

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.

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