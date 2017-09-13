ВСУ отреагировали на информацию о пролете российского Ка-52 в Херсонской области

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. ВСУ прокомментировали сообщения о пролете российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 над поселком в Херсонской области.

Начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило не подтвердил информацию о пролете российского боевого вертолета Ка-52 в Херсонской области.

"По данным оперативно-дежурной группы Воздушных сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", — сказал Юрчило.

Видео пролета боевого вертолета Ка-52 в Херсонской области, размещенное в сети, можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины заявило на своей странице в Facebook, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.