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    Насосную станцию Южно-Донбасского водопровода обстреляли

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (79)

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    Согласно данным, от станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода водой снабжаются пять фильтровальных станций: одна — в ДНР и четыре — на территории, подконтрольной Киеву.
    Насосная станция Южно-Донбасского водопровода
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода обстреляли, персонал эвакуирован, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    По данным оборонного ведомства ДНР, от станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода водой снабжаются пять фильтровальных станций: одна — в ДНР и четыре — на территории, подконтрольной Киеву.

    Станция снабжает водой около 2 миллионов человек. Подача воды не остановлена, добавили в ведомстве.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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