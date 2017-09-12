Насосную станцию Южно-Донбасского водопровода обстреляли

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Насосную станцию первого подъема Южно-Донбасского водопровода обстреляли, персонал эвакуирован, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным оборонного ведомства ДНР, от станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода водой снабжаются пять фильтровальных станций: одна — в ДНР и четыре — на территории, подконтрольной Киеву.

Станция снабжает водой около 2 миллионов человек. Подача воды не остановлена, добавили в ведомстве.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.