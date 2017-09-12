В Харьковской области молодая мать задушила младенца

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КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В поселке Близнюки Харьковской области молодая мать в роддоме по неосторожности задушила собственного новорожденного сына.

Об этом порталу NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Во время разбирательства выяснилось, что 22-летняя молодая мама проснулась среди ночи, чтобы покормить новорожденного сына, и взяла его к себе в постель. На какое-то время женщина заснула, а когда очнулась, то увидела, что с младенцем что-то не так — он не подавал признаков жизни.

"На крик роженицы прибежали медики, но они не смогли помочь мальчику, который появился на свет 10 сентября. Врачи констатировали смерть младенца, которая наступила от асфиксии", — сообщает портал.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" (ч. 2 п. 2 ст. 115 УКУ) с пометкой "естественная смерть".

Напомним, правоохранительные органы нашли женщину, которая выбросила на свалку труп новорожденного ребенка в селе Малашевцы Тернопольской области. Ранее собщалось, что в Малашевцах на свалке было обнаружено тело новорожденной девочки.