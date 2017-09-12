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    В Харьковской области молодая мать задушила младенца

    (обновлено: )4302
    Сообщается, что молодая мама в роддоме кормила ребенка, которого положила рядом с собой, и заснула. Женщина задушила младенца по неосторожности.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В поселке Близнюки Харьковской области молодая мать в роддоме по неосторожности задушила собственного новорожденного сына.

    Папа Римский в отделении для новорожденных
    facebook.com/CatholicNewsAgency
    Папа Римский в отделении для новорожденных

    Об этом порталу NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

    Во время разбирательства выяснилось, что 22-летняя молодая мама проснулась среди ночи, чтобы покормить новорожденного сына, и взяла его к себе в постель. На какое-то время женщина заснула, а когда очнулась, то увидела, что с младенцем что-то не так — он не подавал признаков жизни.

    "На крик роженицы прибежали медики, но они не смогли помочь мальчику, который появился на свет 10 сентября. Врачи констатировали смерть младенца, которая наступила от асфиксии", — сообщает портал.

    По данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" (ч. 2 п. 2 ст. 115 УКУ) с пометкой "естественная смерть".

    Напомним, правоохранительные органы нашли женщину, которая выбросила на свалку труп новорожденного ребенка в селе Малашевцы Тернопольской области. Ранее собщалось, что в Малашевцах на свалке было обнаружено тело новорожденной девочки.

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