В жилом доме Донецкой области произошел взрыв

Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Донецкой области в жилом доме Дружковки произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Хлопок раздался около 10 часов утра в одной из квартир по улице Фрунзе. Сообщение о взрыве поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции от сотрудников ГСЧС.

Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области В Донецкой области произошел взрыв

В результате взрыва в квартире выбиты окна и повреждена мебель. По предварительной версии экспертов, причиной трагедии мог стать бытовой газ. Никто из жильцов дома не пострадал, хозяева пострадавшей квартиры несколько дней назад уехали из города.

Данный случай внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в мариупольской многоэтажке, погиб человек.