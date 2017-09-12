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12.09.201715:42
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    Происшествия

    В жилом доме Донецкой области произошел взрыв

    (обновлено: )7001
    Согласно данным экспертов, причиной взрыва мог стать бытовой газ. Хозяева пострадавшей квартиры несколько дней назад уехали из города, никто не пострадал.
    В Донецкой области произошел взрыв
    Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Донецкой области в жилом доме Дружковки произошел взрыв, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

    Хлопок раздался около 10 часов утра в одной из квартир по улице Фрунзе. Сообщение о взрыве поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции от сотрудников ГСЧС.

    Пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
    В Донецкой области произошел взрыв

    В результате взрыва в квартире выбиты окна и повреждена мебель. По предварительной версии экспертов, причиной трагедии мог стать бытовой газ. Никто из жильцов дома не пострадал, хозяева пострадавшей квартиры несколько дней назад уехали из города.

    Данный случай внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел в мариупольской многоэтажке, погиб человек.

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