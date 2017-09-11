Известную активистку избили в центре Одессы

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В центре Одессы избили известную активистку Алину Радченко, известную как Подолянка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

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Как отмечается, в понедельник вечером, 11 сентября, в районе улицы Канатной неизвестный подбежал сзади к Радченко и нанес ей сильный удар в голову.

048.ua Нападение на активистку в Одессе /

На месте происшествия случайно оказался сотрудник правоохранительных органов, который пытался задержать подозреваемого, но последнему удалось вырваться и скрыться с места происшествия.

Советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк сообщил, что сейчас "идут неотложные следственные действия и оперативно розыскные мероприятия по приметам злоумышленника". Открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

048.ua Нападение на активистку в Одессе

Потерпевшая с травмой головы доставлена в больницу. По словам свидетеля, злоумышленник, совершивший нападение, заявил, что потерпевшая "заслужила".

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Отметим, 42-летняя Алина Радченко известна в Одессе своей проукраинской позицией, является заместителем председателя городской организации политической партии "Народный Рух Украины".