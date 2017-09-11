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    Происшествия

    Известную активистку избили в центре Одессы

    (обновлено: )29531
    В понедельник вечером в районе улицы Канатной неизвестный подбежал сзади к Алине Радченко, известной своей проукраинской позицией, и нанес ей сильный удар в голову.
    Нападение на активистку в Одессе
    048.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В центре Одессы избили известную активистку Алину Радченко, известную как Подолянка, сообщили в областном управлении Нацполиции.

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    Как отмечается, в понедельник вечером, 11 сентября, в районе улицы Канатной неизвестный подбежал сзади к Радченко и нанес ей сильный удар в голову.

    048.ua
    Нападение на активистку в Одессе /

    На месте происшествия случайно оказался сотрудник правоохранительных органов, который пытался задержать подозреваемого, но последнему удалось вырваться и скрыться с места происшествия. 

    Советник начальника регионального главка полиции Руслан Форостяк сообщил, что сейчас "идут неотложные следственные действия и оперативно розыскные мероприятия по приметам злоумышленника". Открыто уголовное производство по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

    048.ua
    Нападение на активистку в Одессе

    Потерпевшая с травмой головы доставлена в больницу. По словам свидетеля, злоумышленник, совершивший нападение, заявил, что потерпевшая "заслужила".

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    Отметим, 42-летняя Алина Радченко известна в Одессе своей проукраинской позицией, является заместителем председателя городской организации политической партии "Народный Рух Украины".

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