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    В подвале жилого дома во Львове найдена ртуть

    (обновлено: )3510
    Специалисты отделения радиационно-химической и биологической защиты провели сбор ртути механическим способом в количестве 2 г и изъяли резиновую емкость с ртутью весом 620 г.
    В подвале дома во Львове, где была найдена ртуть
    lviv.dsns.gov.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В подвале пятиэтажного жилого дома во Львове найдена емкость с 620 граммами ртути, сообщает ГСЧС Львовской области.

    lviv.dsns.gov.ua
    Ртуть, найденная в подвале дома во Львове

    "В Службу спасения поступило сообщение о том, что в Львове на ул. Японская, 12 в подвале пятиэтажного жилого дома местный житель обнаружил ртуть в резиновой емкости. Специалисты отделения радиационно-химической и биологической защиты Отряда технической службы ГСЧС Львовщины провели сбор ртути механическим способом в количестве 2 г и изъяли резиновую емкость с ртутью весом 620 г. Поверхность обработали мыльно-содовым раствором. Собранную ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета для хранения и дальнейшей утилизации", — сообщает ГСЧС.

    Ранее народный депутат Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") сообщил, что у его коллеги по фракции Игоря Кононенко обнаружено отравление ртутью.

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