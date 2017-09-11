В подвале жилого дома во Львове найдена ртуть

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В подвале пятиэтажного жилого дома во Львове найдена емкость с 620 граммами ртути, сообщает ГСЧС Львовской области.

lviv.dsns.gov.ua Ртуть, найденная в подвале дома во Львове

"В Службу спасения поступило сообщение о том, что в Львове на ул. Японская, 12 в подвале пятиэтажного жилого дома местный житель обнаружил ртуть в резиновой емкости. Специалисты отделения радиационно-химической и биологической защиты Отряда технической службы ГСЧС Львовщины провели сбор ртути механическим способом в количестве 2 г и изъяли резиновую емкость с ртутью весом 620 г. Поверхность обработали мыльно-содовым раствором. Собранную ртуть передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета для хранения и дальнейшей утилизации", — сообщает ГСЧС.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко ("Блок Петра Порошенко") сообщил, что у его коллеги по фракции Игоря Кононенко обнаружено отравление ртутью.