В Мариуполе произошел взрыв, есть жертвы

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в одном из жилых домов в Мариуполе Донецкой области, погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе, погиб человек. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", — говорится в сообщении.

В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года рождения с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информации о других пострадавших пока не поступало.

Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сгорел ресторан. Также сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

Смотрите также: Криминал бьет по самым слабым: галерея случаев со стариками и детьми