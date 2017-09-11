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    В Мариуполе произошел взрыв, есть жертвы

    (обновлено: )64005
    По данным правоохранителей, взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажки в Левобережном районе. В результате взрыва погиб хозяин квартиры, также выбиты окна в помещении.
    На месте взрыва в Мариуполе
    0629.com.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в одном из жилых домов в Мариуполе Донецкой области, погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
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    "В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе, погиб человек. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники", — говорится в сообщении.

    В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года рождения с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информации о других пострадавших пока не поступало.

    Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Мариуполе сгорел ресторан. Также сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

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