Разыскиваемого за убийство азербайджанца задержали в Сумах

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивала Нацполиция Украины, сообщает погранслужба.

"В пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину гражданин Азербайджана прибыл автомобилем марки "Vortex Estina" российской регистрации. По предварительным данным установлено, что иностранец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — сообщает погранслужба.

После проведения процессуальных действий мужчину передали компетентным органам.

Ранее сообщалось, что женщина, утверждающая, что она работала в Донбассе снайпером, задержана правоохранительными органами Киргизии за попытку проноса боеприпасов при входе в здание Верховного суда.