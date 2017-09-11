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    Разыскиваемого за убийство азербайджанца задержали в Сумах

    (обновлено: )43
    Сообщается, что иностранец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
    Задержанный гражданин Азербайджана
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В пункте пропуска "Бачевск" пограничники Сумского отряда задержали гражданина Азербайджана, которого разыскивала Нацполиция Украины, сообщает погранслужба.

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    "В пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину гражданин Азербайджана прибыл автомобилем марки "Vortex Estina" российской регистрации. По предварительным данным установлено, что иностранец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — сообщает погранслужба.

    После проведения процессуальных действий мужчину передали компетентным органам.

    Ранее сообщалось, что женщина, утверждающая, что она работала в Донбассе снайпером, задержана правоохранительными органами Киргизии за попытку проноса боеприпасов при входе в здание Верховного суда.

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