В ожидании Саакашвили. На границе произошла первая стычка

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Стычка произошла между сторонниками экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и людьми, которых они считают "титушками", возле пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, сообщает корреспондент РИА Новости Украина с места событий.

По его словам, сторонникам политика раздали ленточки, и всех, у кого их нет, они считают противниками и провокаторами.

"На украинской стороне границы произошла первая стычка. Около 100 сторонников возмутило присутствие людей, которых они считают "титушками" (также около 100 человек)", — сообщает корреспондент.

Он добавил, что в ситуацию своевременно вмешалась полиция, которая взяла последних в кольцо.

Корреспондент также сообщил, что колонна сторонников Саакашвили, выехавшая из Львова, добралась до пункта пропуска примерно за час.

Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники ранее выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу.

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В свою очередь пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.