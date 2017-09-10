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    В ожидании Саакашвили. На границе произошла первая стычка

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    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (363)

    (обновлено: )126392
    Сторонникам Михаила Саакашвили раздали ленточки, и всех, у кого их нет, они считают противниками и провокаторами. Сотрудники правоохранительных органов взяли последних в кольцо.
    Стычка на границе в ожидании Саакашвили
    strana.ua

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Стычка произошла между сторонниками экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и людьми, которых они считают "титушками", возле пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе, сообщает корреспондент РИА Новости Украина с места событий.

    По его словам, сторонникам политика раздали ленточки, и всех, у кого их нет, они считают противниками и провокаторами.

    Полиция на границе в день приезда Саакашвили. Видео
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    Саакашвили возвращается. Из Киева на границу прибыли автобусы с полицией

    "На украинской стороне границы произошла первая стычка. Около 100 сторонников возмутило присутствие людей, которых они считают "титушками" (также около 100 человек)", — сообщает корреспондент.

    Он добавил, что в ситуацию своевременно вмешалась полиция, которая взяла последних в кольцо.

    Корреспондент также сообщил, что колонна сторонников Саакашвили, выехавшая из Львова, добралась до пункта пропуска примерно за час.

    Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной Рады, а также общественники ранее выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу.

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    В свою очередь пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

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