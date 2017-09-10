КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. В Херсоне во время тест-драйва автомобиль Lexus въехал в дерево, погибли три человека, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области. В салоне легкового седана Lexus находились водитель, сотрудник автосалона и потенциальный покупатель спорткара.

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Предварительно установлено, что автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон — Каховка — Геническ в направлении областного центра. На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения Lexus" разорвало на несколько частей.

Нацполиция Херсонской области Под Херсоном во время тест-драйва спорткара погибли трое человек

В результате ДТП водитель автосалона и покупатель погибли на месте. Представитель фирмы-продавца от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Нацполиция Херсонской области Под Херсоном во время тест-драйва спорткара погибли трое человек

Предварительная правовая квалификация события — ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пятеро политологов.