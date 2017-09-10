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    Под Херсоном во время тест-драйва спорткара погибли трое человек

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    По информации полиции, автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон - Каховка - Геническ в направлении областного центра. На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево.
    Под Херсоном во время тест-драйва спорткара погибли трое человек
    Нацполиция Херсонской области

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. В Херсоне во время тест-драйва автомобиль Lexus въехал в дерево, погибли три человека, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области. В салоне легкового седана Lexus находились водитель, сотрудник автосалона и потенциальный покупатель спорткара.

    Смотрите также: Страшная авария в Ровенской области: в одной машине погибли 5 политологов

    Предварительно установлено, что автомобиль во время тест-драйва двигался по автодороге Херсон — Каховка — Геническ в направлении областного центра. На въезде в Херсон автомобиль по неизвестным пока причинам выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. В результате столкновения Lexus" разорвало на несколько частей.

    Нацполиция Херсонской области
    Под Херсоном во время тест-драйва спорткара погибли трое человек

    В результате ДТП водитель автосалона и покупатель погибли на месте. Представитель фирмы-продавца от полученных травм скончался по дороге в больницу.

    Нацполиция Херсонской области
    Под Херсоном во время тест-драйва спорткара погибли трое человек

    Предварительная правовая квалификация события — ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". 

    Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП, произошедшего на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пятеро политологов.

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