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    Советник главы МВД подтвердил гибель человека при взрыве авто в Киеве

    Тема:

    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (48)

    (обновлено: )20421
    По словам Зоряна Шкиряка, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Он также добавил, что личности потерпевших устанавливаются.
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua/rus

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб один человек, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

    Взрыв автомобиля в центре Киева
    pravda.com.ua
    Появились первые фото с места взрыва автомобиля в Киеве

    По его словам, в зоне взрыва находился ребенок, однако он не пострадал.

    "Уже подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили", — сказал он.

    По словам Шкиряка, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Он также добавил, что личности потерпевших устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева возле Бессарабской площади взорвался автомобиль. СМИ сообщали, что погиб один человек, в машине также находились женщина и ребенок.

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