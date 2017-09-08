Советник главы МВД подтвердил гибель человека при взрыве авто в Киеве

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб один человек, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, в зоне взрыва находился ребенок, однако он не пострадал.

"Уже подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили", — сказал он.

По словам Шкиряка, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Он также добавил, что личности потерпевших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возле Бессарабской площади взорвался автомобиль. СМИ сообщали, что погиб один человек, в машине также находились женщина и ребенок.