Смерть на производстве. Молодой парень погиб в Кривом Роге

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КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На Южном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге погиб рабочий подрядной организации "Электрон" от поражения током, сообщила журналистам пресс-служба комбината.

По информации комбината, 26-летний рабочий выполнял монтажные работы по установке резиновых труб на рудообогатительной фабрике ЮГОКа. Во время движения монтажной тележки на высоте около 7 м над землей мужчине стало плохо, он потерял сознание и повис на страховочном поясе рядом с электрическим троллеем. В итоге, мужчина получил удар током.

Провоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

Напомним, четырнадцатилетний подросток погиб после удара током в Харьковском районе.