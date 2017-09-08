наверх
08.09.201717:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смерть на производстве. Молодой парень погиб в Кривом Роге

    (обновлено: )87
    Согласно сообщению пресс-службы комбината, во время движения монтажной тележки на высоте около 7 м над землей мужчине стало плохо, он потерял сознание и повис на страховочном поясе рядом с электрическим троллеем.
    Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На Южном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге погиб рабочий подрядной организации "Электрон" от поражения током, сообщила журналистам пресс-служба комбината.

    По информации комбината, 26-летний рабочий выполнял монтажные работы по установке резиновых труб на рудообогатительной фабрике ЮГОКа. Во время движения монтажной тележки на высоте около 7 м над землей мужчине стало плохо, он потерял сознание и повис на страховочном поясе рядом с электрическим троллеем. В итоге, мужчина получил удар током.

    Провоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

    Напомним, четырнадцатилетний подросток погиб после удара током в Харьковском районе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Автоюрист Владимир Караваев
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия