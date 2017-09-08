В Одесской области полыхает нацпарк

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Татарбунарском районе Одесской области вспыхнули два мощных пожара, сообщил директор нацпарка Иван Русев.

"На территории национального парка вспыхивают сразу два мощных пожара и вандалы спиливают информационные щиты парка, установленные за благотворительные деньги друзей парка… Пожар полыхал на песчаной пересыпи нацпарка почти сутки. Попытки тушения пожара силами службы госуларственной охраны нацпарка не дали успеха", — написал Русев на своей странице в Facebook.

Facebook Ивана Русева Вандалы подожгли нацпарк в Одесской области

Он уточнил, что пожарные туда физически добраться не могут, а противопожарной техники у нацпарка нет.

"Всего уничтожено более 10 га ценных природных территорий в зоне регулируемой рекреации нацпарка, а также места отдыха и кормления тысяч мигрирующих птиц и насекомых", — отметил Русев.

Второй очаг возгорания в районе села Трихатки удалось потушить. "Тут сгорело до 1 га водно-болотной растительности", — подытожил Русев.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области во время пожара сгорела женщина.