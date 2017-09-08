наверх
08.09.201712:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области полыхает нацпарк

    (обновлено: )215
    Директор нацпарка "Тузловские лиманы" в Татарбунарском районе Иван Русев сообщил, что один из пожаров вспыхнул на песчаной пересыпи, куда не могут добраться пожарные.
    Вандалы подожгли нацпарк в Одесской области
    Facebook Ивана Русева

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. На территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Татарбунарском районе Одесской области вспыхнули два мощных пожара, сообщил директор нацпарка Иван Русев.

    "На территории национального парка вспыхивают сразу два мощных пожара и вандалы спиливают информационные щиты парка, установленные за благотворительные деньги друзей парка… Пожар полыхал на песчаной пересыпи нацпарка почти сутки. Попытки тушения пожара силами службы госуларственной охраны нацпарка не дали успеха", — написал Русев на своей странице в Facebook.

    Facebook Ивана Русева
    Вандалы подожгли нацпарк в Одесской области

    Он уточнил, что пожарные туда физически добраться не могут, а противопожарной техники у нацпарка нет.

    "Всего уничтожено более 10 га ценных природных территорий в зоне регулируемой рекреации нацпарка, а также места отдыха и кормления тысяч мигрирующих птиц и насекомых", — отметил Русев.

    Второй очаг возгорания в районе села Трихатки удалось потушить. "Тут сгорело до 1 га водно-болотной растительности", — подытожил Русев.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области во время пожара сгорела женщина.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Елена Лукаш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Автоюрист Владимир Караваев
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия