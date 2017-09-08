Пьяный секретарь НСЖУ избил официантку в Николаеве

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Секретарь Национального союза журналистов Украины, директор николаевского Колледжа прессы и телевидения, генеральный продюсер телеканала ТАК TV Глеб Головченко ударил официантку в одном из николаевских ресторанов, сообщают местные СМИ.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Глеб Головченко ударил официантку ресторана "Мафия". Служба охраны заведения вызывала полицию, которая и задержала дебошира. Во время задержания мужчина оказал сопротивления, угрожал полицейским своими связями с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым", — пишет "Таймер".

Инцидент произошел накануне ночью. Сообщается, что супруга позднее забрала Головченко.

По данным полиции, "гражданин с признаками алкогольного опьянения ударил официанта и был задержан охраной ресторана до прибытия полиции. Посетителем оказался местный журналист, который отдыхал в заведении и не выполнял в то время профессиональных обязанностей".

По факту конфликта следователями Центрального отдела полиции событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Видео с места инцидента доступно здесь.