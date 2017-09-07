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    Столкновения возле Рады. Полиция раскрыла подробности

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    Одного мужчину для выяснения обстоятельств доставили в управление полиции. По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал.
    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/yan.dobronosov

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В результате столкновений возле Верховной Рады никто не пострадал, один человек задержан, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Под Радой начались столкновения, в ход пошли дымовые шашки
    facebook.com/yan.dobronosov
    Дым и столкновения у Рады. Протестующие заявляют о провокаторах

    По данным правоохранителей, во время акции автомобилистов группа лиц принесла шины и пыталась поджечь их, в ситуацию сразу вмешались правоохранители и пресекли правонарушение.

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    "Неизвестные принесли шины и пытались поджечь их. Одного мужчину для выяснения обстоятельств доставили в управление полиции. В результате происшествия никто не пострадал", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева в Facebook.

    Полиция Киева/Facebook

    При этом организаторы акции заявили полиции, что неправомерные действия пытались совершить провокаторы.

    Ранее СМИ сообщили, что в четверг днем произошли столкновения между митингующими и правоохранителями возле здания Верховной Рады в центре Киева, в ход пошли дымовые шашки.

    В среду владельцы нерастаможенных автомобилей начали акцию у здания Верховной Рады. Они выступают за упрощение растаможивания машин с иностранными номерами. Участники митинга блокировали движение транспорта на улице Грушевского возле здания парламента, требуя принять их условия. 

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