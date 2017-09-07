Пресс-служба ГПУ

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры задержали в Хмельницком членов общественной организации на получении взятки в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Пресс-служба ГПУ В Хмельницком активисты погорели на получении взятки

Сообщается, что совместными действиями прокуратуры и СБУ была разоблачена группа лиц из числа общественных активистов, требовавших средства у должностных лиц предприятий-застройщиков города Хмельницкого.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли в ЕРДР сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ровенского городского совета.