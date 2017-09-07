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    В Хмельницком активисты погорели на получении взятки

    (обновлено: )15040
    Прокуратура и СБУ разоблачили группу лиц из числа общественных активистов, требовавших средства у должностных лиц предприятий-застройщиков города Хмельницкого.
    В Хмельницком активисты погорели на получении взятки
    Пресс-служба ГПУ

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры задержали в Хмельницком членов общественной организации на получении взятки в 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

    Пресс-служба ГПУ
    В Хмельницком активисты погорели на получении взятки

    Сообщается, что совместными действиями прокуратуры и СБУ была разоблачена группа лиц из числа общественных активистов, требовавших средства у должностных лиц предприятий-застройщиков города Хмельницкого.

    По данному факту следователи Национальной полиции внесли в ЕРДР сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

    Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании задержанным меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке депутата Ровенского городского совета.

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