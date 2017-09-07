В водохранилище Херсонской области найдены мешки с человеческими останками

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В четверг в полицию Новой Каховки позвонил мужчина и сообщил правоохранителям, что обнаружил на берегу Каховского водохранилища мешок с человеческими конечностями. Это произошло возле лодочной станции на берегу садового общества "Труд", пишет kherson.net.ua.

kherson.net.ua В Каховском водохранилище найдены останки мужчины

В мешке лежали часть правой руки и левой ноги. В ходе детального осмотра территории правоохранители нашли еще два мешка в фрагментами человеческого тела. По предварительным данным, тело принадлежит мужчине пожилого возраста.

Открыто уголовное дело, проводится экспертиза.

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