наверх
07.09.201715:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В водохранилище Херсонской области найдены мешки с человеческими останками

    (обновлено: )84
    В ходе осмотра места инцидента правоохранители обнаружили три мешка в фрагментами человеческого тела. Предварительно, тело принадлежит мужчине пожилого возраста.
    В Каховском водохранилище найдены останки мужчины
    kherson.net.ua

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В четверг в полицию Новой Каховки позвонил мужчина и сообщил правоохранителям, что обнаружил на берегу Каховского водохранилища мешок с человеческими конечностями. Это произошло возле лодочной станции на берегу садового общества "Труд", пишет kherson.net.ua.

    kherson.net.ua
    В Каховском водохранилище найдены останки мужчины

    В мешке лежали часть правой руки и левой ноги. В ходе детального осмотра территории правоохранители нашли еще два мешка в фрагментами человеческого тела. По предварительным данным, тело принадлежит мужчине пожилого возраста.

    Открыто уголовное дело, проводится экспертиза.

    В Ивано-Франковске при прокладке электрического кабеля рядом с центральным городским озером было найдено массовое захоронение с останками не менее 50 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Петр Порошенко в Верховной Раде
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия