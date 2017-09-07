В Одесской области полиция проводит масштабную спецоперацию

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Одесской области полиция проводит спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Пост Вячеслава Аброськина

"Сегодня в 5 утра по тревоге мной были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. Здесь в Одесской области дан старт проведению практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие", — сообщил он.

Фото со страницы Вячеслава Аброськина в facebook В Одесской области полиция проводит спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия

По словам Аброськина, в спецоперации задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины. Как сообщается, полиция Одесской области осуществляет масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ГПУ проводит обыск в здании ГУ Нацполиции в Запорожской области.