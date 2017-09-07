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    В Одесской области полиция проводит масштабную спецоперацию

    (обновлено: )14910
    В спецоперации задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины, сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
    В Одесской области полиция проводит спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в facebook

     

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. В Одесской области полиция проводит спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

     

    Пост Вячеслава Аброськина

    "Сегодня в 5 утра по тревоге мной были подняты территориальные подразделения полиции Одесской области. Здесь в Одесской области дан старт проведению практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие", — сообщил он.

    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в facebook
    В Одесской области полиция проводит спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия

    По словам Аброськина, в спецоперации задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины. Как сообщается, полиция Одесской области осуществляет масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

    Ранее сообщалось, что ГПУ проводит обыск в здании ГУ Нацполиции в Запорожской области.

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