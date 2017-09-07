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    Дерзкая перестрелка в Харькове: полиция сообщила подробности

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    Криминал крепчает: нападения, взрывы, перестрелки (35)

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    Как уточнили в полиции, во время ссоры 46-летний мужчина использовал специальное средство для отстрела резиновых пуль и сделал в сторону 49-ти и 59-летних мужчин несколько выстрелов.
    На месте стрельбы в Авлабаре в Харькове
    gx.net.ua

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Двое человек ранены в результате стрельбы в Харькове, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook
    Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

    Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в "Авлабаре" в Харькове есть погибшие.

    "В результате происшествия 49-летний мужчина получил два ранения в живот, 59-летний — ранение нижних и верхних конечностей. Оба пострадавших находятся в больнице. Состояние их здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении.

    В полиции уточнили, что перестрелка и драка произошла около часа ночи в кафе на Пушкинской.

    "Установлено, что во время ссоры 46-летний мужчина использовал специальное средство для отстрела резиновых пуль и сделал в сторону 49-ти и 59-летних мужчин несколько выстрелов. Пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства изъяты для проведения ряда экспертиз", — отметили правоохранители.

    Следователями открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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