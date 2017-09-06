Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, правоохранители пришли с обыском в львовский офис информационного агентства и телеканала ZIK на ул. Вороного, 3 во Львове. Полиция также обыскала тренировочную базу ФК "Карпаты". Об этом сообщает телеканал ZIK.

"Работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована. В действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика. Это просто политический заказ Авакова и Ко. Я не удивлюсь, если наши зрители завтра включат ZIK и ничего не увидят, мол в связи с ДТП вещание канала приостановлено", — утверждает генеральный директор медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич.

В сообщении ZIK отмечается, что Петр Дыминский был в помещении львовского офиса только один раз — 8 лет назад во время торжественного открытия пресс-центра ИА ZIK.

В среду также происходили обыски в офисе Дыминского и сервисном центре Mercedes, где обслуживался его автомобиль. Директор департамента коммуникаций Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что обыски могут продолжаться несколько дней. Как сообщил советник министра МВД Антон Геращенко, целью обысков является поиск образцов ДНК Дыминского, чтобы сравнить с ДНК, которую нашли в его авто.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.