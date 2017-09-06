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КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Хмельницком семилетний ребенок заболел столбняком, сообщили в Министерстве здравоохранени. Отмечается, что ребенок не был привит.

Ребенок травмировался неделю назад, но родители не обратились к врачам, и оказали первую помощь самостоятельно. В больницу пострадавшего привезли только 4 сентября, когда начали проявляться симптомы столбняка. Профилактическую прививку после травмы также не делали.

В Минздраве заверили, что располагают достаточным количеством человеческого противостолбнячного иммуноглобулина европейского производства, который рекомендован для лечения столбняка основными международными протоколами, имеет преквалификацию ВОЗ и GMP. Нужное количество иммуноглобулина было направлено в Хмельницкий, врачей и родителей уведомили.

Напомним, ранее в Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка.