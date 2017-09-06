В Харькове женщина оставила детей на несколько дней без присмотра

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В Харьковская полиция ищет женщину, которая оставила трех маленьких детей (одному ребенку чуть меньше года) без присмотра на несколько дней, сообщается на странице патрульной полиции Харькова в Facebook.

"Патрульные получили сообщение о детях, находящихся бeз присмотра. Прибыв на улицу Лeся Сeрдюка, полицeйские увидели трех малeньких детeй (2013, 2015 и 2016 г.р). Рядом с малышами находились мужчина и женщина, которые сообщили, что мать детей три дня назад попросила присмотреть за ними и до сих пор нe вeрнулась", — заявили в полиции.

Патрульные вызвали на место мeдиков, которые забрали детeй на осмотр в больницу.

По информации отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сейчас дети находятся в 19-й больнице. Местонахождение матери устанавливается.

О случившемся проинформирована служба по делам детей Киевского района Харькова. Кроме того, решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, в Тернополе возле одного из местных кладбищ прохожие нашли троих малолетних детей, которые находились без присмотра взрослых.