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    Полиция нашла тернополянку, выбросившую новорожденного ребенка на помойку

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    Тернополянка рожала дома, а ребенок, по ее словам, родился мертвым. По данным полиции, женщине в совершении преступления помогла ее мать, которая помогла завернуть ребенка и вынести на помойку.
    Помойка в Тернопольской области, на которой нашли труп новорожденного ребенка
    ГУ Нацполиции в Тернопольской области

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы нашли женщину, которая выбросила на свалку труп новорожденного ребенка в селе Малашевцы Тернопольской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Ранее сообщалось, что в Малашевцах на свалке было обнаружено тело новорожденной девочки.

    "Правоохранители установили личность горе-матери, которая выбросила на помойку новорожденного малыша. Оперативники установили все обстоятельства трагедии", — говорится в сообщении.

    Накануне полицейские разыскали в одном из медицинских учреждений 30-летнюю жительницу областного центра. Она пыталась ввести в заблуждение следователей, ведь сначала отрицала свою беременность, утверждая, что лечит воспаление яичников, а уже потом заявила, что родила мальчика. Однако в позднее рассказала все шокирующие подробности.

    ГУ Нацполиции в Тернопольской области
    Женщина, выбросившая на помойку новорожденного ребенка

    "Хотя сама женщина воспитывает 5-летнюю дочь, без каких-либо угрызений совести избавилась от младенца, а помогала ей в этом мать, с которой она проживает. По предварительным данным, роженица рожала дома в туалете. Утверждает, что ребенок родился мертвым, поэтому и решила сразу от него избавиться. Шокирует и тот факт, что мать не только не вразумила дочь, а помогла завернуть ребенка и вынести на помойку", — уточнили в полиции.

    Обыск в квартире тернополянки помог обнаружить доказательства, которые подтвердили, что малышка родилась именно там. Поэтому женщина в содеянном созналась.

    По факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка открыто уголовное производство по статье 117 УК. Продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая установит основную причину смерти новорожденной девочки. Продолжаются следственные действия.

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