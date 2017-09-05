В Николаеве средь бела дня умер мужчина

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Во вторник днем, 5 сентября, в центре Николаева на проспекте Центральном обнаружили труп мужчины, сообщает спецкорреспондент 0512.

По словам свидетелей происшествия, мужчина средних лет шел по аллее на проспекте Центральном. В районе пересечения проспекта с улицей 6-Слободская ему стало плохо, он упал на обочину. Прохожие вызвали скорую помощь. Когда врачи приехали на место происшествия, мужчина был уже мертв. По предварительной информации, причиной внезапной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства выясняются.

В начале сентября в Мариуполе нашли полицейского в бессознательном состоянии. Бригада скорой помощи, доставила его в больницу, однако спасти не удалось.