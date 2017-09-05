В Днепре девушка упала с крыши высотки

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Девушка упала с одной из "Башен" на улице Вернадского (бывшая Дзержинского) в Днепре. ЧП произошло во вторник утром, сообщает Информатор.

Спикер Нацполиции в Днепре Мария Стадник сообщила, что жертвой стала девушка 2001 года рождения.

"По неподтвержденной информации патрульной полиции, девушка сбросилась с крыши здания. Версия о суициде пока проверяется. 16-летняя девушка погибла на месте", — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Территория ЖК "Башни" находится под охраной.

Напомним, 1 сентября на Набережной Победы в Днепре девушка выпала из окна четвертого этажа. Несколько часов спустя на улице Богданова из окна седьмого этажа выпала еще одна девушка.

Ранее 35-летняя харьковчанка выпала из окна третьего этажа. После совместного распития спиртных напитков женщина села покурить на подоконник и выпала из окна квартиры, сообщили в полиции.