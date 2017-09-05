Разгул стихии. Без света остались населенные пункты в пяти областях

Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Вследствие осложнения погодных условий обесточены 70 населенных пунктов в пяти областях страны, сообщает во вторник утром пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"4 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская — 30, Сумская — 22 Черкасская — 10, Львовская — 7 и Кировоградская — 1", — говорится в сообщении ГСЧС.

Смотрите также: Киев накрыл мощный дождь с молниями

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

В конце августа в Житомирской области от удара молнии погиб 46-летний местный житель.