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    Разгул стихии. Без света остались населенные пункты в пяти областях

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    Пресс-служба ГСЧС утром во вторник сообщила, что накануне непогода лишила 70 населенных пунктов электричества. Наибольшее число пострадавших городов и сел - в Полтавской и Сумской областях.
    Ликвидация последствий непогоды в Украине. Архивное фото
    Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Вследствие осложнения погодных условий обесточены 70 населенных пунктов в пяти областях страны, сообщает во вторник утром пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

    "4 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская — 30, Сумская — 22 Черкасская — 10, Львовская — 7 и Кировоградская — 1", — говорится в сообщении ГСЧС.

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    К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

    В конце августа в Житомирской области от удара молнии погиб 46-летний местный житель.

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