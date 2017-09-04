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    Происшествия

    Горняки, пропавшие после аварии на шахте в Макеевке, найдены мертвыми

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    На шахте "Горизонт" в Макеевке произошло затопление выработки в результате нештатной ситуации. Под землей находились пятеро горняков, троим удалось выбраться на поверхность самостоятельно.
    Авария на шахте в Макеевке
    dnmchs.ru

    КИЕВ, 4 сен — РАИ Новости Украина. Спасатели подняли на поверхность тело второго пропавшего при затоплении выработки горняка на макеевской шахте "Горизонт", сообщают местные СМИ.

    Уточняется, что погибший – мужчина, уроженец Макеевки, 1982 года рождения.

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    Ранее в понедельник сотрудники горноспасательной службы обнаружили и подняли на поверхность тело первого погибшего горняка на шахте "Горизонт".

    dnmchs.ru
    Авария на шахте в Макеевке

    Напомним, 1 сентября на шахте в Макеевке произошло затопление выработки в результате нештатной ситуации. Под землей находились пятеро горняков. Трое выбрались на поверхность самостоятельно.

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