Горняки, пропавшие после аварии на шахте в Макеевке, найдены мертвыми

КИЕВ, 4 сен — РАИ Новости Украина. Спасатели подняли на поверхность тело второго пропавшего при затоплении выработки горняка на макеевской шахте "Горизонт", сообщают местные СМИ.

Уточняется, что погибший – мужчина, уроженец Макеевки, 1982 года рождения.

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Ранее в понедельник сотрудники горноспасательной службы обнаружили и подняли на поверхность тело первого погибшего горняка на шахте "Горизонт".

dnmchs.ru Авария на шахте в Макеевке

Напомним, 1 сентября на шахте в Макеевке произошло затопление выработки в результате нештатной ситуации. Под землей находились пятеро горняков. Трое выбрались на поверхность самостоятельно.