Непогода оставила без света почти 170 населенных пунктов

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Непогода оставила без электроснабжения почти 170 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Третьего сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, в Ивано-Франковской — 51, в Тернопольской — 37 и Черновицкой — шесть.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков.