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    Происшествия

    Непогода оставила без света почти 170 населенных пунктов

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    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 51, в Тернопольской - 37 и Черновицкой - шесть.
    Затопленная после дождя улица Ивано-Франковска
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    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Непогода оставила без электроснабжения почти 170 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "Третьего сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, в Ивано-Франковской — 51, в Тернопольской — 37 и Черновицкой — шесть.

    К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

    Ранее сообщалось, что на Прикарпатье град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков. 

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