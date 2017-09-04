Перемирие в Донбассе: военные заявили почти о полусотне обстрелов

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 44 раз открывали огонь по их позициям, один военнослужащий ранен.

Согласно заявлению пресс-центра военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "44 раза обстреливали украинские опорные пункты", "один украинский военный получил ранения".

Как утверждают украинские военные, на донецком направлении огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов велся в районе Зайцева, Авдеевской промзоны, Майорской. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из стрелкового оружия и гранатометов по позициям в районе Павлополя, Гнутова, Талаковки, Лебединского, Широкина и Марьинки.

В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из стрелкового оружия ополченцы обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.