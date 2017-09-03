В Харькове горело здание по производству упаковочных материалов

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Харькове случился пожар в трехэтажном здании по производству упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Золочевской, 4-а, в Холодногорском районе города поступило в Службу спасения "101" в 06:15.

На месте происшествия спасатели установили, что горит трехэтажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тысяч квадрантных метров. Пожарные в 08:30 пожар площадью 3 тыс. кв м локализовали.

ГСЧС Пожар в Харькове

В результате пожара погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали.

ГСЧС Пожар в Харькове

В тушении пожара были задействованы 70 человек личного состава и 12 единиц техники.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, в Одессе горело здание Центрального автовокзала.