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    Происшествия

    В Харькове горело здание по производству упаковочных материалов

    (обновлено: )29
    На месте происшествия спасатели установили, что горит трехэтажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тысяч квадрантных метров.
    Пожар в Харькове
    ГСЧС

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Харькове случился пожар в трехэтажном здании по производству упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Золочевской, 4-а, в Холодногорском районе города поступило в Службу спасения "101" в 06:15.

    На месте происшествия спасатели установили, что горит трехэтажное здание по производству упаковочных материалов площадью 8 тысяч квадрантных метров. Пожарные в 08:30 пожар площадью 3 тыс. кв м локализовали.

    ГСЧС
    Пожар в Харькове

    В результате пожара погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали. 

    ГСЧС
    Пожар в Харькове

    В тушении пожара были задействованы 70 человек личного состава и 12 единиц техники.

    Напомним, в воскресенье, 3 сентября, в Одессе горело здание Центрального автовокзала.

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